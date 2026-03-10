Hotel do Sesc em Gramado retoma atividades com acessibilidade ampliada

Após um mês fechado, o hotel do Sesc em Gramado retomou as atividades na sexta-feira (6). A interrupção do atendimento foi necessária para a execução de melhorias internas e manutenção corretiva, entre elas, a adaptação de quatro unidades habitacionais para pessoas com deficiência.
Também houve a substituição dos cobertores das 96 acomodações. Ao todo, 160 peças foram trocadas e destinadas a instituições de caridade de Gramado e Canela.
O Hotel Sesc Gramado fica na Avenida das Hortênsias, a menos de três quilômetros do centro da cidade.