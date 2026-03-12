Hotéis e parques de Gramado oferecem até 20% de desconto durante a ChocoPáscoa; veja mais destaques de economia

A partir desta quinta-feira (12) até o dia 31, hotéis e parques de Gramado, associados ao Sindtur Serra Gaúcha, oferecem cupons com descontos de até 20%.
A iniciativa, em parceria com a Gramadotur, busca fomentar o fluxo de turístico durante a ChocoPáscoa Gramado — que começa nesta quinta e segue até 12 de abril.
A lista de estabelecimentos participantes está no site pascoaemgramado.net.br, na aba Hotéis e parques com tarifas especiais.
Iesa BMW Caxias premiada
A Iesa BMW Caxias do Sul foi destaque no ranking nacional da Dealers Meeting, evento realizado pela BMW em São Paulo. Entre as concessionárias de pequeno porte, a loja conquistou o terceiro lugar.
A premiação foi realizada no dia 4 de março e também reconheceu a Iesa Mini Porto Alegre como a Melhor Concessionária Mini do Brasil.
Em São Paulo
Há seis meses com um escritório em São Paulo, Dupont Spiller Fadanelli Advogados alcançou mais de R$ 500 milhões em negócios na capital paulista. A atuação com um espaço físico facilitou a identificação de oportunidades, já que encurtou a distância entre a Serra e São Paulo.
O escritório fica no bairro Itaim Bibi, na Zona Oeste. O serviço é conduzido pelo advogado e sócio José Fadanelli com foco em negócios, fusões e aquisições e planejamento sucessório patrimonial.