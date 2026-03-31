Grupo inaugura segunda churrascaria em Gramado e projeta três unidades até o final do ano, incluindo uma em Miami

Julio Cezar, Charles, Fabio, Fred (o Goiano) e Willian. Juliana Bevilaqua / Divulgação

O Grupo Gramadense, proprietário da churrascaria Gramadense, em Gramado, inaugurou a segunda unidade na cidade. Com o nome de Tradição, o restaurante abriu as portas no domingo (29) em Linha Bonita, interior do município. O espaço tem também empório, com produtos típicos da região, como queijos, salames, geleias, e vinhos, além de artigos de cutelaria.

O empreendimento, sob o comando de Julio Cezar Enzweiler, Charles Sganderla, Fabio Camargo, Fred Douglas de Oliveira e Willian Camargo, recebeu investimento de cerca de R$ 1,5 milhão. A nova churrascaria faz parte de um plano ousado de expansão. Os sócios querem abrir mais três churrascarias até o final do ano: em Gramado, Porto Alegre e Miami.

— Nossa meta é ter 60 unidades até 2030 — diz Fred, mais conhecido como Goiano.

Churrasco a qualquer hora do dia

O empório abre às 9h. Já o restaurante, às 11h30min. O atendimento de ambos segue até as 22h. O rodízio de churrasco, com diversos cortes de carnes, saladas, arroz carreteiro, aipim, batata frita, polenta e molhos, é servido a qualquer horário do dia. É possível, por exemplo, almoçar às quatro da tarde. O valor é de R$ 119,90 por pessoa.

Juliana Bevilaqua / Divulgação

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