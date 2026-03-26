Frasle Mobility moderniza centro de distribuição de Minas Gerais e reduz de horas para minutos o tempo de separação de pedidos 

Frasle Mobility / Divulgação

O Centro de Distribuição (CD) da Frasle Mobility na cidade de Extrema, em Minas Gerais, lançou um novo sistema de automação logística, o 4Mobility. A coluna visitou a unidade nesta quinta-feira (26), a convite da companhia, para conhecer o modelo que integra robótica, inteligência de dados e automação avançada em larga escala.

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Com a nova dinâmica, as peças passam a ser organizadas em caixas modulares, armazenadas verticalmente em uma estrutura de alta densidade conhecida como grid — o formato e as cores lembram um cubo mágico gigante. Os robôs circulam sobre trilhos na parte superior dessa estrutura, localizando e transportando os itens até estações de separação.

Frasle Mobility / Divulgação

O processo é guiado pela tecnologia picking by light, baseado em iluminação LED que orienta o operador durante a separação dos pedidos, com validação posterior por leitura de código de barras ou QR Code. O fluxo é monitorado por um software responsável por gerenciar estoques em tempo real, priorizar tarefas, calcular rotas e reposicionar automaticamente itens de maior giro. Os pedidos "caem" em esteiras e são direcionados à transportadora responsável pela coleta. Parecem esteiras de aeroporto, mas mais inteligentes.

O sistema garante mais agilidade e produtividade, já que o operador deixa de percorrer alguns quilômetros dentro do espaço em busca das peças. O deslocamento interno diário já caiu, desde a implantação em fevereiro, de 1.560 quilômetros para 374 quilômetros, redução de 76% na movimentação desnecessária. Processos que antes podiam levar entre quatro e seis horas para localização e separação passam a ser realizados em aproximadamente 30 minutos. O modelo também garante mais economia, embora a empresa não fale em números.

— A gente deixa de ter os operadores indo buscar os itens nas prateleiras, no modelo tradicional, e estamos passando com essa estrutura que as peças venham para os separadores e, com isso, além de aumentar a segurança, crescer num espaço muito menor. Estamos falando de uma estrutura de 2 mil metros que se fosse em um centro de distribuição tradicional, com empilhadeiras e prateleiras, precisaria de 10 mil metros quadrados. Essa estrutura garante maior assertividade e maior velocidade na separação dos pedidos — explica Marcelo Tonon, diretor-executivo Ride e Confort, Supply Chain e América Latina da Frasle Mobility.

Até 100 robôs

São 25 robôs operando simultaneamente e 35 mil caixas instaladas. A estrutura está pronta para expansão até 50 mil caixas e 100 robôs. Atualmente, 40% das linhas de separação estão automatizadas, mas a previsão é chegar a 76%. Não se chegará a 100% porque nem todo o volume é elegível. Ou seja, parte do processo ainda precisa ser feito de forma convencional. O sistema alcança capacidade de até 1 mil pickings por hora, com software capaz de processar 1,5 mil volumes no mesmo período, integrados por 140 metros de esteiras automatizadas.

— O mercado automotivo, principalmente na reposição, está cada vez mais com uma frota com muitos componentes. Para dar conta dessa demanda, teríamos que ou ir para CDs maiores ou colocar mais pessoas no CD. Logicamente, temos um ganho de produtividade, isso faz com que a gente consiga aumentar nosso faturamento, consiga entregar de maneira mais rápida, porém, o mais importante é o conjunto, é a segurança do nosso pessoal, é poder crescer e, principalmente, poder dar uma resposta ao mercado de que, definitivamente, temos que pensar em soluções diferentes, senão, não vamos conseguir atender esse país de dimensão continental — completa Tonon.