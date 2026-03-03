Ferro de passar "que não queima" é sucesso de vendas nos pavilhões da Festa da Uva

A jornalista Alana Fernandes colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.
Viralizado entre influencers da Serra, o ferro de ionização salina é um dos sucessos de venda do pavilhão 2 da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Embora não detalhe números, a empresária Luiza Rizonete, que comercializa o item, diz que precisou restabelecer o estoque no fim de semana — e confessa que não sabe até quando vai durar!
Compacto e prático, o produto funciona com uma medida de água e até duas de sal, sendo bivolt:
— O que passa é o vapor e não a placa como ferro comum. Por isso, você vai ter que trabalhar com ele mais lento. Você pode usá-lo diretamente em roupas com estampas, com renda, com lantejoula e não gruda, não queima. Na verdade, você não precisa nem saber passar roupa — garante Simone Urnikis que trabalha com Luiza no estande.
Desde 2016 presente na Festa da Uva, a marca é focada em produtos práticos para a casa e vem de São Paulo. Outros sucessos, garantem as vendedoras, são uma cera hidratante para bolsas e calçados — que substitui graxa —, um ralador de legumes que acompanha cinco lâminas e um limpador de vidros com ímã.