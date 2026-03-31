Farroupilha terá dois fins de semana de feirão da Tramontina com preços a partir de R$ 5

Entre os itens, panelas estão à venda. Tramontina / Divulgação

Farroupilha terá neste mês dois finais de semana de Outlet Tramontina: de 17 a 20 e de 24 a 26 de abril. Mais de 150 mil produtos estarão disponíveis com descontos de 20% a 50%. Entre os itens, utilidades domésticas, panelas, porcelanas, móveis e artigos de jardinagem com preços a partir de R$ 5.

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O feirão ocorrerá no estacionamento da T factory store (Rua Fernando João Bartelle, 35, Distrito Industrial). O atendimento será na das 9h às 17h (segunda, sextas e sábados) e das 9h às 16h (domingos). As compras podem ser feitas em dinheiro, Pix ou parceladas em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito.