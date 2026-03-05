Fábrica de cristais de Gramado faz mudanças na gestão e prepara parque temático para este ano

Instalação artística "Inquestionável". Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Expansão e novos negócios estão entre os planos da Cristais de Gramado para os próximos anos. A empresa, com 24 anos de atuação, planeja ampliação no mercado de luxo e em canais digitais, além da abertura de um parque temático focado em obras de arte ainda em 2026. Será um prédio de 600 metros quadrados próximo ao atual endereço, na RS-115, junto ao pórtico de chegada na cidade.

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Para dar vida a essa nova fase, chamada de 3.0, mudanças na gestão foram feitas. Os fundadores e proprietários Telmo de Freitas Gomes e Irane Land contrataram Lísia Diehl como nova CEO — ela também se tornou sócia da empresa. Com passagens por Lojas Renner e Gramado Parks, além das multionacionais Dell e Intel, Lísia tem expertise profunda em varejo de larga escala, internacionalização e fidelização.

Telmo e Irane permanecem na gestão da Cristais e passam a compor o conselho administrativo da empresa, que ganha também o reforço de Will Weber, reconhecido como um dos maiores especialistas de experiências do Brasil.

Telmo, Irane, Lísia e Will. Maria Eduarda Domingues / Divulgação

Atração turística

O bacana da Cristais de Gramado é que a empresa abre as portas para conhecer o processo de fabricação. Os visitantes podem percorrer os corredores, em um tour guiado, e vivenciar experiências como produzir a sua própria peça. Eu tive a oportunidade de fazer uma flor de cristal quando estive na Cristais, em fevereiro, e me senti artesã por um dia.

Durante a visita, é possível ainda conferir o Espaço Cores e Curiosidades, no qual são apresentados alguns dos destaques das mais de duas décadas da Cristais de Gramado, e a instalação artística "Inquestionável", produzida durante a pandemia e considerada a obra mais valiosa do Brasil em cristal artístico.

O ingresso para a visitação custa R$ 88. Quem compra o bilhete, se torna Cliente Cristal Club e tem entrada gratuita vitalícia em todas as futuras visitas. As experiências oferecidas durante o tour têm diferentes preços.

Visitantes podem visitar a fábrica da Cristais de Gramado. Felipe Valduga / Divulgação

Bienal de Arte em Vidro

A Cristais de Gramado será palco de parte da programação da 3ª Bienal Internacional de Arte em Vidro Ibero-Americano, entre 23 de maio e 21 de junho. É a primeira vez que o Brasil sedia o evento, já realizado na Costa Rica e no México.

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O Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen e o Vita Boulevard também receberão atividades como palestras, oficinas, exposições e desfiles.