Expansão internacional sustenta receita da Randoncorp, que fecha 2025 com R$ 13,1 bilhões. Randoncorp / Divulgação

Apesar da elevação das taxas de juros no Brasil e das incertezas globais no ano passado, a Randoncorp encerrou 2025 com receita líquida consolidada de R$ 13,1 bilhões. O volume representa crescimento de 10,3% em relação a 2024. Conforme a companhia caxiense, o aumento foi sustentado, principalmente, pela expansão internacional, que atenuou os impactos da desaceleração dos mercados de semirreboques e de caminhões, especialmente no Brasil.

Ainda de acordo com a empresa, houve retração na demanda de seus principais clientes. No quarto trimestre, o impacto mais relevante foi no segmento de caminhões. A produção foi 34% inferior ao mesmo período do ano anterior, resultado de uma estratégia das montadoras de diminuição de estoques adotada diante de inseguranças do mercado.

No mesmo período, a receita líquida consolidada chegou a R$ 3,2 bilhões, uma redução de 1,5% em comparação ao mesmo período de 2024. A queda do indicador é explicada pela forte desaceleração nos segmentos de autopeças para OEMs e de semirreboques no mercado doméstico. O resultado foi atenuado pela ampliação da presença internacional — aquisições recentes da Dacomsa, EBS e AXN adicionaram R$ 428,3 milhões à receita do período.

As novas unidades operacionais em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, também foram importantes. A operação da Suspensys, por exemplo, com vendas de eixos dianteiros à Mercedes Bens do Brasil, somou receitas de R$ 132,7 milhões no quarto trimestre da empresa.

Para esse ano, a Randoncorp projeta uma receita líquida consolidada entre R$ 12,5 e R$ 14 bilhões.

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Ações em 2025

Lembrando que 2025 foi marcado pela parceria entre Rands e Patria Investimentos, que proporcionou um aporte inicial de R$ 206 milhões para aquisição de cerca de 20% das operações de consórcios e seguros.

Há expectativas em relação à vertical Montadora, especialmente por conta do contrato de aproximadamente R$ 770 milhões para fornecimento de vagões ferroviários à Arauco, com entregas previstas entre maio de 2026 e novembro de 2027.