Eventos como o Festival do Vale dos Vinhedos provam que o simples dá certo

Programação no sábado foi realizada no centro histórico do Vale dos Vinhedos. Rodi Goulart / Divulgação

No sábado (29), estive na primeira edição do Festival do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, um evento para celebrar o encerramento da vindima 2026. Uma festa com vinhos, gastronomia, shows, brincadeiras e oficinas de artesanato, além da venda de produtos típicos.

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Uma festa ao ar livre (o tempo ajudou bastante com sol e calor) com entrada gratuita que culminou com uma bênção e distribuição de vinhos direto das barricas das 19 vinícolas presentes.

Uma fórmula simples que dá (e deu) certo, afinal, foram muitos comentários positivos que ouvi por lá.