Evento internacional de design em Caxias irá debater regeneração sustentável

Vem aí a 10ª edição do Italian Design Day no Rio Grande do Sul e a sede será Caxias do Sul. O evento ocorre no dia 18, às 14h, no UCS Teatro.

Com o tema "RE-DESIGN. Regenerar espaços, objetos, ideias e relações", o encontro irá propor uma reflexão sobre o design como agente de regeneração sustentável, ética e social.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sympla.