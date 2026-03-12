Evento da Serra irá conectar empresas a tendências mundiais de pintura industrial com cases de Mercedes-Benz e Ferrari  

Kemalcan Süzen, cofundador da Kromavis, é um dos palestrantes. Koria Summit / Divulgação

Fã dos eventos no formato summit, o CEO da Koria, Renato Valcarengh Nunes, está prestes a realizar um encontro do tipo na Serra. No próximo dia 26, ele será o anfitrião do 1º Koria Summit, voltado ao desenvolvimento técnico, à inovação e à geração de negócios no setor de pintura industrial, moveleira e de reparação automotiva do Brasil.

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Serão dois palcos com diversos palestrantes, entre eles, o executivo turco Kemalcan Süzen, cofundador da Kromavis, empresa europeia especializada em tecnologia para processos de pintura industrial. Ele falará do uso do equipamento de nitrogênio na empresa Mercedes-Benz. A utilização do elemento nos processos de pintura tem ganhado espaço por proporcionar maior estabilidade, melhor acabamento e ganhos produtivos.

— A proposta do encontro é posicionar o evento como um novo ponto de referência para o desenvolvimento da pintura industrial no Brasil, conectando o mercado nacional a experiências e práticas adotadas por grandes empresas ao redor do mundo — destaca Nunes.

O Koria Summit terá outros nomes importantes do segmento, como o norte-americano Gary Jacobsen, da Sames, que apresentará um case sobre os processos de pintura utilizados pela marca europeia IKEA, e Ferruccio Basetti, presidente da Virtus, que destacará o case Ferrari, abordando técnicas de polimento de alta qualidade utilizadas pela fabricante italiana.

O fechamento será com Luis Carlos Marinho da Silva, vice-presidente global de Operações da Embraer. Ele irá compartilhar aprendizados sobre gestão Lean, produtividade e liderança em ambientes industriais de alta complexidade.

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O evento será realizado na Casa Perlage, em Farroupilha, das 8h às 20h. Os ingressos custam R$ 410 e estão à venda no site lets.events. Há valores especiais para a compra de combos de três e cinco bilhetes. Palestras em outros idiomas terão tradução simultânea.

Programação

Palco Principal

8h15: abertura oficial

8h30min: Gary Jacobsen Jr., da Sames North America. Case de pintura da marca europeia IKEA

9h20min: Luciano Salami, gerente de automação da Longhi. Automação e robótica: cenário atual e projeções

10h: Renato e Rudimar _ 2 perguntas para Rudimar Stedille da Bontempo

10h20min: Evandro Reis, da Tecbril. EXCIMER _ A verdadeira simbiose de naturalidade e alta resistência

11h20min: Kemalcan Süzen, CEO da Kromavis. Case Mercedes-Benz: o uso do nitrogênio na pintura

12h50min: Danielle Inocente, especialista em filtragem da Koria. A verdade sobre cabines de pintura na indústria sustentável

13h30min: Teydi Deguchi, fundadora da Shibuya Garage. Mostrando valor por meio de collabs

14h10min: Ozinei Manzano, gerente nacional de vendas e VR da AkzoNobel. O futuro do mercado de reparação

15h30min: Claudio Rodrigues Martins, chefe de tintas em pó da WEG. Novas tecnologias de tinta em pó

16h10min: Ferruccio Basetti, presidente da Virtus. Case Ferrari: polimento de alta qualidade

17h: Renato e Felipe _ 2 perguntas para Felipe Corradi, da Florense

17h20min: Luis Carlos Marinho da Silva, VP Global de Operações da Embraer. Case Embraer: Operações que voam alto - Excelência, Performance e Pessoas

Palco Arena

8h30min: Carlos Eduardo Rocha Campos, CEO Max Group. Tecnologia aplicada à limpeza de dispositivos de pintura

9h10min: Flávio Vilela, gerente comercial da Kluthe. Pré-Tratamento Inteligente: Como Simplificar Processos Aumentando a Performance

10h: André Peresini, da Norton. Tecnologias em abrasivos

10h40min: Fausto Reichert, CEO Pipe Run. CRM B2B com uso de IA

11h30min: Wilson Gabriel da Silva, chefe de tintas líquidas industriais da WEG. Avanço tecnológico em tintas para aumento de produtividade

13h: João Pedro Roth, head de vendas, marketing e parcerias da Afianci. Como Acelerar Resultados com Importação Estratégica

13h50min: Emil Szabo, gerente técnico de aplicação da Koria. Aulão: Pistolas de pintura

14h40min: Marcos Vinícius Marocco, da Creazione. O poder da propriedade intelectual na Transformação de Projetos e P&D

15h30min: Alex Dias, instrutor técnico e engenheiro eletricista, especialista em veículos eletrificados da Techohm. Veículos Eletrificados: O novo padrão de Reparação Automotiva e os riscos da alta tensão

16h20: Nader Jabbar, da Cyncly. Conectando um ecossistema de negócios com Software ERP