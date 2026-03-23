Envase Brasil deve reunir 140 marcas em Bento Gonçalves, 20% a mais do que em 2024; veja mais destaques de economia

Evento será realizado de 14 a 16 de abril. Andre Pelizzari / Divulgação

A edição deste ano da Envase Brasil, que começa em menos de um mês, deve reunir cerca de 140 marcas, todas empresas da cadeia de envasamento de bebidas e alimentos de 12 países e de vários Estados do Brasil. É 20% a mais do que na feira passada.

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O evento será realizado de 14 a 16 de abril, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A edição de 2024 atraiu em torno de 6 mil visitantes e gerou mais de R$ 120 milhões em negócios, resultado de contratos assinados durante o evento e nos 12 meses seguintes.

Para quem toma decisões

Líderes, empresários e profissionais responsáveis por decisões nas organizações têm encontro marcado na quarta-feira (25) no Intus Day, em Caxias. O evento tem como objetivo oferecer repertório para quem está à frente de negócios e equipes.

Na programação, aula formativa com Ângelo Accorsi, da Accorsi Consultoria, e bate-papo com o empresário Paulo Geremia, sócio-fundador da Rede Di Paolo, que irá compartilhar sua experiência empreendedora.

Promovido pela Intus Escola de Liderança, o evento será realizado na CIC Caxias a partir das 18h. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Depois de Caxias do Sul, a temporada 2026 do Intus Day terá continuidade em Novo Hamburgo e Porto Alegre.

Contratar e reter

Contratação e retenção de talentos estarão em pauta nesta quarta-feira (25) no CIC Por Elas, iniciativa da Diretoria de Empresárias da CIC de Caxias do Sul. O evento, realizado das 8h30min às 10h30min, será conduzido pela economista e consultora empresarial Mônica Paraboni.

Ela abordará práticas de gestão de pessoas voltadas à formação de equipes mais comprometidas e à sustentabilidade dos negócios. O valor é de R$ 55 para associados da CIC e de R$ 75 para não associados. Inscrições pelo site da entidade.

Preview

Realizado tradicionalmente no segundo semestre, o Simpósio Estadual do Varejo deste ano foi antecipado para os dias 14 e 15 de maio. Antes, no dia 30 de março, tem preview do evento no auditório do Sindilojas Caxias. No encontro, serão apresentadas as atrações do simpósio.