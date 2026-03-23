Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Envase Brasil deve reunir 140 marcas em Bento Gonçalves, 20% a mais do que em 2024; veja mais destaques de economia

Edição passada atraiu em torno de 6 mil visitantes e gerou mais de R$ 120 milhões em negócios

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS