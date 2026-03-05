Enóloga lança vinho tinto para beber gelado vinificado em Caxias do Sul; veja mais destaques da economia

Natália Frighetto e seu vinho chamado de Tinto. Frighetto / Divulgação

Chega ao mercado mais uma opção de vinho tinto para beber gelado em dias quentes. Elaborado pela enóloga e colunista do Destemperados Natália Frighetto, o Tinto foi vinificado na Vinícola Arbugeri, em Caxias — Eduardo Arbugeri foi colega de faculdade de Natália.

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São apenas 1.490 garrafas numeradas de um corte de syrah com chenin blanc. O rótulo foi desenhado pela publicitária Céu Boa Nova e o vinho é vendido a R$ 79,90.

Spoiler

O filósofo Mario Sergio Cortella será uma das atrações do Simecs Transforma no dia 13 de maio, no UCS Teatro. Ele foi anunciado durante o Simecs Conecta, nesta quarta-feira (4), em Caxias. A programação completa ainda não foi divulgada.

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Produtores italianos de vinho que participam do circuito Vini Fatti a Mano, na Boccati, provarão hoje cardápio assinado pelos chefs Gabriel Rossi e Fernando Ruíz, do Bottega Maria. O restaurante de Porto Alegre foi eleito o Melhor Italiano da capital pelo Prêmio Bom Gourmet 2025.

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