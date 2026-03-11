Encontro empresarial gratuito na Serra reúne líderes e representantes dos Estados Unidos

InsideUSA CEO Summit de 2025. Matheus de Castro / Divulgação

Garibaldi recebe na próxima segunda-feira (16) o InsideUSA CEO Summit, encontro empresarial que irá reunir representantes institucionais dos Estados Unidos, como o SelectUSA, programa oficial do governo norte-americano para promoção de investimentos e representantes de organizações de desenvolvimento econômico de diversos estados do país.

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O evento é voltado para CEOs, gestores, empresários e tomadores de decisões que buscam expandir suas empresas para o mercado internacional. Para isso, irá abordar internacionalização e estruturação de presença nos Estados Unidos, acesso a fundos de investimento e linhas de capital internacionais, oportunidades regionais oferecidas por diferentes estados norte-americanos, sistema financeiro e estrutura jurídica e empresarial para expansão global.