Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Encontro empresarial gratuito na Serra reúne líderes e representantes dos Estados Unidos

Evento voltado para CEOs, gestores, empresários será realizado em Garibaldi

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS