Empresa de embalagens plásticas da Serra entrará no mercado de papel com nova fábrica até 2028

Matriz da Galvanotek fica em Carlos Barbosa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Especialista e referência na fabricação de embalagens plásticas, a Galvanotek se prepara para ingressar no mercado das embalagens de papel. A empresa, com matriz em Carlos Barbosa, terá uma nova fábrica para essa finalidade em Barão, a cerca de dois quilômetros da filial na cidade, destinada à produção de embalagens plásticas rígidas termoformadas.

A estrutura já está em construção e terá aproximadamente 26 mil metros quadrados de área construída. A previsão é começar a operar entre 2027 e 2028. A empresa não divulga o valor do investimento, mas garante que é de dezenas de milhões de reais.

Além da nova unidade, a Galvanotek projeta ampliar a linha de produtos com a apresentação de pelo menos 25 itens ainda neste ano, conforme contou o coordenador comercial da Galvanotek, Jeancarlo Piccinini, durante visita de jornalistas à fábrica, na semana passada:

— Pretendemos um crescimento sustentável, tanto da linha de embalagens plásticas rígidas flexíveis quanto na linha de papel. A gente já tem algumas estimativas de crescimento na casa dos dois dígitos para os próximos anos.

A empresa fabrica produtos majoritariamente para alimentos. Tem linhas para doces, salgados, tortas, laticínios, frutas, legumes e verduras, além de linha para utilidades domésticas. Entre os clientes da Galvanotek, estão a Santa Clara e a Tramontina.

A capacidade de transformação é de 6 mil toneladas de plástico por mês.

Galvanotek quer ampliar a linha de produtos com a apresentação de pelo menos 25 itens ainda neste ano. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Práticas sustentáveis

Durante a visita à empresa, a coluna conheceu também as práticas ESG da Galvanotek, que tem um programa chamado Reciclos. A marca tem, por exemplo, feito mudanças no ciclo de produção e descarte de alguns materiais como as formas utilizadas para assar bolos e outros produtos de panificação.

Por meio de um projeto de logística reversa já em operação com parceiros comerciais, a Galvanotek faz a coleta e a reciclagem de um dos modelos que vai direto ao forno e reinsere o material no próprio processo produtivo.

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Após o uso, as formas são recolhidas e encaminhadas para uma recicladora parceira. O material passa pelo processo de reciclagem e segue para a fábrica em Carlos Barbosa, onde retorna ao mercado na forma de novas embalagens.

— Cuidamos de toda a separação do material e trabalhamos com a tecnologia ABA. O que é? É a junção da matéria-prima reciclada com a matéria-prima virgem, onde colocamos nas camadas exteriores da embalagem matéria-prima virgem para proteger a segurança do alimento e no interior da embalagem a gente coloca matéria-prima reciclada — acrescenta Piccinini.

Produtos chegam a 18 países

Empresa exporta para diversos países. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Galvanotek completa 35 anos em outubro. Na época, surgiu como uma empresa de galvanoplastia.

Em 1997, começou a fazer embalagens plásticas e, a partir de 2000, migrou totalmente para o novo segmento.

Atualmente, exporta para 18 destinos: Portugal, Angola e países das três Américas.

São mais de 800 funcionários, sendo 512 na matriz, em Carlos Barbosa, e 308 na filial, em Barão.

Desde 2020, a empresa conta com um centro de treinamento técnico com cursos para os funcionários e para a comunidade, em parceria com o Senai.