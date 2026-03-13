Empresa com unidade em Caxias amplia presença no México com tecnologias para a indústria de ônibus

Com unidade em Caxias do Sul, a Luminator Technology Group Brasil ampliou a participação no mercado mexicano nos últimos anos e já detém 25% de participação no fornecimento de equipamentos para a indústria de ônibus, como painéis eletrônicos e unidades de controle. A meta é crescer ainda mais com a introdução de novos produtos.

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No início do mês, a empresa esteve na Expo Foro Movilidad 2026, na Cidade do México, e apresentou novidades tecnológicas, como o Sistema Multiplex, Painéis Multilinhas e tela TFT 21” para o Sistema Próxima Parada,