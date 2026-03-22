Em parceria com vinícola da Serra, marca caxiense lança geleia de morango e vinho

Nova geleia já está disponível no site oficial da Forno Velho por R$ 24,80. Forno Velho / Diivulgação

Mais um lançamento especial da Forno Velho chega ao mercado para celebrar os 25 anos de história da empresa caxiense. Desta vez, a marca aposta em uma combinação surpreendente ao firmar parceria com a Casa Perini para criar a Geleia Premium de Morango & Vinho Cabernet.

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O produto une a fruta que marcou o início da trajetória da Forno Velho — consumidores mais antigos devem lembrar que a primeira geleia produzida pela empresa foi justamente a de morango — ao cabernet sauvignon da tradicional vinícola de Farroupilha.

O diretor da Forno Velho, Evandro Andreazza, lembra que a ideia de uma geleia com vinho surgiu junto com a criação da linha Premium. Foram dois anos de trabalho, experimentando diferentes vinhos, espumantes e sabores de geleias até chegar à receita que combina a intensidade do cabernet com a suavidade do morango.

— Depois de alguns encontros, muitos testes e interesse mútuo, Forno Velho e Casa Perini somaram suas forças para entregar ao mercado um produto de excelente qualidade e que carrega a história de duas grandes empresas da Serra. Ficamos felizes com o resultado e surpreendidos com o sabor diferenciado que chegamos, e estamos animados com a resposta dos consumidores — completa.