Eaton recebe selo do governo do RS por ações voltadas às mulheres

A unidade da Eaton em Caxias do Sul recebeu o selo EmFrente Mulher do Governo do Rio Grande do Sul. A certificação reconhece empresas comprometidas com a prevenção à violência de gênero, a promoção da equidade e o fortalecimento da participação feminina no mercado de trabalho.
Entre as iniciativas da Eaton, o Wave (Women Adding Value at Eaton), grupo de afinidade que promove discussões, ações de conscientização e programas de desenvolvimento voltados à presença de mulheres na organização.
Além disso, a empresa mantém políticas internas e programas de conscientização voltados à prevenção do assédio e da violência de gênero.