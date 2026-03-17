Cooperativa Piá aposta em liquidação para negociar dívidas e atrair parceiros. Google Street View / Divulgação

A liquidação foi a solução jurídica encontrada pela Cooperativa Piá para ganhar fôlego e reorganizar as contas. A proposta depende do aval dos cooperados e se for aprovada na assembleia extraordinária do dia 26, irá possibilitar que a cooperativa paralise o pagamento de parte das dívidas.

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De acordo com o presidente da Piá, Jorge Dinnebier, o processo vigora por um ano, podendo ser renovado. Neste período, a cooperativa "estanca" vários processos judiciais de credores e consegue organizar o fluxo de caixa. Com a liquidação, é possível negociar melhores prazos e taxas.

Ainda conforme Dinnebier, o processo dá tranquilidade aos parceiros da Piá em potencial. Segundo ele, a cooperativa tem mais de 10 contratos de confidencialidade assinados com empresas do setor lácteo e com fundos de investimentos. Há possibilidade de venda do negócio, o que também dependerá de aprovação dos cooperados.

— Dentro desses 10 contratos, existem vários modelos de negócio. Uma empresa quer comprar a marca, a indústria, as máquinas. Outra quer só parte da indústria de leite, não a de doces. Outra quer fazer uma parceria de terceirização, pagar royalties sobre os produtos da Piá. Outros querem comprar uma parte e fazer uma joint-venture.

Dinnebier não cita o valor da dívida. Ele garante que a Piá não fechará as portas e que os consumidores podem ficar tranquilos porque os produtos continuarão sendo fabricados.