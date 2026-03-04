Cooperativa da Serra lança edição especial de leite em homenagem aos 50 anos da ACBF

A ACBF ganhou uma homenagem especial da Cooperativa Santa Clara pelos 50 anos de história. Patrocinadora oficial da equipe de futsal de Carlos Barbosa, a cooperativa produziu 30 milhões de litros de leite UHT com embalagens alusivas ao aniversário. As caixas serão distribuídas em todos os pontos de varejo atendidos pela Santa Clara em âmbito nacional.