Construtora da Serra entrega prédio em Porto Alegre com foco no primeiro imóvel; veja mais destaques de economia

Soul República fica na Rua da República, na Cidade Baixa. Tomasetto Engenharia / Divulgação

De Veranópolis, a Tomasetto Engenharia acaba de entregar um empreendimento com apartamentos compactos em Porto Alegre. Localizado na Rua da República, na Cidade Baixa, o Soul República foi concebido para atender especialmente compradores do primeiro imóvel.

São 132 unidades de 28 metros quadrados a 30 metros quadrados de 36 metros quadrados a 51 metros quadrados. Além dos apartamentos, o empreendimento conta com rooftop com parrillas, piscina, academia e espaços compartilhados. O valor geral de vendas (VGV) é de R$ 75 milhões.

O Soul República tem ainda boulevard aberto ao público que já confirmou operações âncoras como a Moinhos Fitness e o Press Café. O mall possui VGV estimado em R$ 17 milhões.

A Tomasetto atua há 30 anos em Porto Alegre.

Eleições em debate no Simecs

O cientista político Fernando Schüler é o palestrante do Simecs Conecta desta quarta-feira (4). Ele abordará os impactos políticos e institucionais das eleições deste ano. O evento ocorre no auditório da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), às 8h.

O encontro terá também a presença do economista do Simecs, Igor Moraes, que fará uma análise sobre a economia brasileira diante do cenário de incerteza política.

Inscrições até esta terça (3) pelo site do Simecs.

Preocupação

O acordo Mercosul-União Europeia pautou a reunião-almoço da CIC Caxias desta segunda-feira (2). Presidente da entidade, Ubiratã Rezler externou a preocupação com os desafios que o pacto pode impor ao setor produtivo brasileiro, em especial na Serra.

Bira citou a necessidade de o governo brasileiro promover condições estruturais de competitividade e lembrou a Argentina, que, segundo ele, conseguiu se organizar para isso. Acrescentou que o Brasil não tem um Milei.

Palestrante do encontro, o diretor sênior de Trade & Customs da Alvarez & Marsal Brasil, Gabriel Martins, reconheceu o papel fundamental do governo e destacou que o acordo é uma grande oportunidade para o Brasil se reposicionar no mercado global.



