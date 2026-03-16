Consagrado no Sudeste, Festival Sabores da Montanha chega à Serra em junho

Ossobuco de vitela do Restaurante Rosmarinus, de Visconde de Mauá. Sabores da Montanha / Divulgação

Já consolidado em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o Festival Gastronômico Sabores da Montanha chega à Serra gaúcha. A partir deste ano, as cidades da região poderão participar do evento, realizado entre 4 de junho e 26 de julho.

Os estabelecimentos interessados em fazer parte do roteiro do festival podem se inscrever até o dia 30 de maio pelo site do Sabores da Montanha. Em 2025, participaram restaurantes, bares, gastrobares, cafeterias, hamburguerias artesanais, pizzarias, chocolatarias, cervejarias e produtores artesanais de queijos e vinhos, por exemplo, de 18 municípios.

O Festival Gastronômico Sabores da Montanha está na quarta edição. É realizado em destinos de inverno, como cidades da Serra da Mantiqueira (SP e MG), Serra da Bocaina (SP e MG), Serra Verde Imperial (Petrópolis e Teresópolis-RJ), Serra da Canastra (MG), Circuito das Águas Paulista, Sul de Minas Gerais e Visconde de Mauá e Região (RJ).