Conheça os homenageados com o Troféu O Mercador, premiação do Sindilojas e Sindigêneros Caxias

A entrega será em 1º de abril, durante a posse das novas diretorias das entidades. Júlio Soares / Divulgação

Quatro personalidades serão homenageadas com o Troféu O Mercador 2026, distinção entregue pelo Sindilojas Caxias e pelo Sindigêneros Caxias do Sul: prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, na categoria Reconhecimento Público; Cíntia Montemezzo, na categoria Destaque Comércio Lojista; Ivo Pedroni na categoria Destaque Comércio de Gêneros Alimentícios, e Oscar José Onzi, na categoria Destaque Especial.

A entrega do troféu será no dia 1º de abril, durante a posse festiva das novas diretorias do Sindilojas e do Sindigêneros.

Quem são os agraciados:

Adiló Didomenico

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), tem pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi comerciante por mais de 40 anos em Caxias do Sul. De 1989 a 1997, presidiu o Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), onde também, entre 2005 e 2012, atuou como diretor-presidente. Em 2012, elegeu-se para o primeiro mandato como vereador e, em 2013, assumiu como secretário Municipal de Obras e Serviços. Em 2020, foi eleito prefeito de Caxias do Sul e se reelegeu em 2024 para a gestão 2025-2028.

Cíntia Montemezzo

É empresária e sócia-proprietária da Rock Comércio de Tintas Ltda., em Caxias do Sul, empresa que dirige desde 2003. É graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e possui pós-graduação em marketing pela mesma instituição, além de especialização em Estudos Políticos Estratégicos pela Escola Superior de Guerra (ESG), no Rio de Janeiro. Atua no associativismo empresarial desde 2003 como diretora do Sindilojas Caxias e foi fundadora e primeira presidente do Sindilojas Jovem de Caxias do Sul. Também integrou o CDL Jovem e participou da Acomac Caxias do Sul.

Ivo Pedroni

É sócio-administrador do Grupo Super Crisan. Natural do meio rural, iniciou sua trajetória ainda jovem na agricultura familiar. Em 1978, deu o primeiro passo como empresário ao ingressar no setor de avicultura com a abertura de uma granja. Anos depois, ampliou sua atuação para o comércio de alimentos, inaugurando um sacolão em 2002. Em 2004 fundou a primeira loja do Super Crisan, empreendimento que hoje conta com cinco unidades e 330 colaboradores.

Oscar José Onzi