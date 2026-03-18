Congresso de vendas e inovação da Microempa tem ingressos à venda; veja mais destaques de economia

Estão à venda os ingressos para a 5ª edição do Congresso Serrano de Vendas & Inovação 2026. Promovido pela Microempa, o evento será no dia 20 de junho, no Hotel Intercity, em Caxias do Sul, a partir das 8h.
O primeiro lote está disponível no site congressoserranodevendas.com.br por R$ 349,90 para associados e por R$ 419,90 para não associados.
Estão confirmados os palestrantes Beatriz Guarezi (fundadora e CEO da Bits to Brands), Ulisses Carneiro (diretor comercial da VENDE-C, escola de vendas), Camila Farani (sócia-investidora da Play 9 e coinvestidora de 45 startups) e Arthur Gubert (podcaster).
Prêmio
As inscrições para o 27º Prêmio Salão Design estão na reta final. Profissionais e estudantes têm até o dia 27 de março para enviar seus projetos em diferentes categorias. A edição deste ano tem premiações até R$ 128 mil.
O Prêmio Salão Design é o principal concurso latino-americano de design de mobiliário e é realizado desde 1988 pelo Sindmóveis.
O regulamento completo está disponível no site salaodesign.com.br
Aqui tem nutri
A La Fabbrica Juventus conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o selo "Aqui tem Nutricionista", do Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-2).
O selo valoriza estabelecimentos que prestam serviços de alimentação e contam com um nutricionista responsável mesmo quando não há exigência legal para a presença desse profissional.
Turismo
Tem Fórum G30 de Turismo nesta quinta-feira (19) em Nova Petrópolis. O encontro deve reunir cerca de 600 participantes, entre gestores públicos, lideranças do trade turístico, empresários e profissionais do setor para discutir soluções para o desenvolvimento do turismo no Estado.