Congresso de vendas e inovação da Microempa tem ingressos à venda; veja mais destaques de economia

Congresso será no Hotel Intercity, em Caxias do Sul. Microempa / Divulgação

Estão à venda os ingressos para a 5ª edição do Congresso Serrano de Vendas & Inovação 2026. Promovido pela Microempa, o evento será no dia 20 de junho, no Hotel Intercity, em Caxias do Sul, a partir das 8h.

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O primeiro lote está disponível no site congressoserranodevendas.com.br por R$ 349,90 para associados e por R$ 419,90 para não associados.

Estão confirmados os palestrantes Beatriz Guarezi (fundadora e CEO da Bits to Brands), Ulisses Carneiro (diretor comercial da VENDE-C, escola de vendas), Camila Farani (sócia-investidora da Play 9 e coinvestidora de 45 startups) e Arthur Gubert (podcaster).

Prêmio

As inscrições para o 27º Prêmio Salão Design estão na reta final. Profissionais e estudantes têm até o dia 27 de março para enviar seus projetos em diferentes categorias. A edição deste ano tem premiações até R$ 128 mil.

O Prêmio Salão Design é o principal concurso latino-americano de design de mobiliário e é realizado desde 1988 pelo Sindmóveis.

O regulamento completo está disponível no site salaodesign.com.br

Aqui tem nutri

Eduardo Benini / Divulgação

A La Fabbrica Juventus conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o selo "Aqui tem Nutricionista", do Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-2).

O selo valoriza estabelecimentos que prestam serviços de alimentação e contam com um nutricionista responsável mesmo quando não há exigência legal para a presença desse profissional.

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