Comunidade e lideranças discutirão fim da escala 6x1 em audiência da Câmara de Vereadores de Caxias

O debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 vem se intensificando. Nesta terça-feira (24), por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados promove audiência pública para discutir as propostas que tratam do tema.

Na próxima quinta-feira (26), é a vez do Legislativo caxiense. Uma audiência pública, promovida pela Frente Parlamentar pela Redução da Jornada de Trabalho e Fim da Escala 6x1, será realizada a partir das 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores.

Na reunião-almoço da CIC Caxias, nesta segunda, o presidente Ubiratã Rezler disse que a entidade não irá se omitir do debate público e marcará presença representada por um técnico da Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

Segundo Bira, mudanças dessa natureza exigem etapas bem definidas, estudos consistentes e avaliação dos impactos sobre a produtividade, os custos e a sustentabilidade das empresas.

No dia 27 de fevereiro, uma caminhada pelas ruas centrais de Caxias pediu o fim da escala 6x1 e defendeu o projeto de lei 67/2025, que propõe jornada de 40 horas semanais sem redução salarial e adoção da escala 5x2.

A mobilização naquele dia encerrou o 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

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Durante a reunião-almoço, Bira também elogiou a decisão da prefeitura em retomar os investimentos no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, lembrando que o terminal cumpriu importante papel na enchente de 2024 e terá ainda maior relevância até a conclusão do aeroporto em Vila Oliva.

Além disso, Bira falou do conflito no Oriente Médio e seus desdobramentos. O preço do petróleo já começa a pressionar custos e expectativas. Ele disse esperar que o governo brasileiro atue com responsabilidade na condução dessa agenda.



