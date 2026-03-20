Com setores esgotados, ExpoBento 2026 supera 90% de comercialização de espaços

Marcada para ocorrer entre os dias 4 e 14 de junho, a 34ª edição da ExpoBento está com 91,6% dos espaços comercializados. Alguns ambientes tematizados da feira já estão 100% vendidos, como o setor automotivo. Os espaços de moda e de vida e saúde estão com mais de 93% da área vendida.