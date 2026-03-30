Com investimento de R$ 65 milhões e capacidade para incubar 11,5 milhões de ovos por mês, granja da Serra inaugura novo espaço

Nova planta, em Nova Petrópolis, tem mais de 11 mil metros quadrados. Granja Pinheiros / Divulgação

A Granja Pinheiros deu a largada nas comemorações dos 45 anos de fundação com a abertura, neste mês, de um incubatório. A nova planta, em Nova Petrópolis, tem mais de 11 mil metros quadrados e capacidade para incubar 11,5 milhões de ovos por mês. O investimento foi de cerca de R$ 65 milhões.

Foram 15 meses de trabalho, entre projeto, obra e automatização. O novo espaço usa tecnologia Selectum de vacinação in ovo, que garante precisão e respeito à fisiologia do embrião ao ajustar automaticamente a profundidade e a posição da aplicação, realizada diretamente no líquido amniótico. Por isso, segundo a Granja Pinheiros, é um dos incubatórios mais modernos do país.

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O novo empreendimento gerou 20 novos postos de trabalho. Com a operação em plena capacidade, prevista para 2027, outras 25 vagas devem ser criadas.

O incubatório faz parte de um amplo plano de expansão da empresa, que também contempla aportes na fábrica de rações e na ampliação de sua estrutura industrial. A Granja Pinheiros é especialista em produtos de maior valor agregado, como o galeto ao primo canto. A empresa atende a dezenas de redes de galeterias do Rio Grande do Sul.