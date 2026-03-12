Com avanço de 38,5%, Frasle Mobility bate recorde de receita em 2025

O ano de 2025 foi de recorde na Frasle Mobility. A companhia alcançou R$ 5,5 bilhões de receita líquida consolidada, 38,5% acima do que foi registrado em 2024. O avanço, conforme a empresa, foi suportado principalmente pela adição das receitas da subsidiária Dacomsa, com sede no México (adquirida em janeiro).
As receitas internacionais, que somam os valores registrados nas operações em outros países com as exportações de produtos a partir do Brasil, cresceram 79,5% com relação ao ano anterior, totalizando 520,1 milhões de dólares.
Analisado de forma isolada, o quarto trimestre de 2025 também apresentou crescimento de receita em relação ao mesmo período do ano anterior. Em contrapartida, o período foi marcado pela desaceleração nos indicadores e por pressão sobre a rentabilidade, com margens abaixo dos patamares observados em trimestres anteriores.
— Ao longo de 2025, observamos um ambiente de maior incerteza e menor demanda, especialmente na venda de peças para veículos pesados, com queda na produção de caminhões. De forma adicional também, a reta final do ano registrou desaceleração no mercado de reposição desse segmento, relacionado com a menor atividade econômica no mercado norte-americano. Por outro lado, no Brasil, no mercado de reposição de linha leve, o desempenho foi positivo, por exemplo, com ganho de participação de mercado junto aos distribuidores — destaca o diretor executivo de Negócios, M&A e Relações com Investidores da Frasle Mobility, Hemerson de Souza.