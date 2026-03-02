Com 73,5 mil quilos de fruta entregues, Festa da Uva caminha para superar marca de 2024

Maior distribuição é aos finais de semana. Juliana Bevilaqua / Divulgação

A Festa da Uva já distribuiu 73,5 mil quilos da fruta desde a abertura do evento, no dia 19 de fevereiro. A quantidade considera a entrega nos pavilhões da Festa da Uva e nos desfiles na Sinimbu.

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Conforme o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto, o maior volume é distribuído nos finais de semana. No sábado (28), foram 12,5 mil quilos no parque. No domingo (1º), 12 mil quilos nos pavilhões e 3 mil no desfile.

Na edição de 2024, foram quase 100 mil quilos distribuídos. É bem provável que o número seja superado neste ano.