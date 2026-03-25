Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Com 70% dos espaços comercializados, feira do mercado pet aquece expectativa para edição de abril em Caxias

Pet Serra Summit ocorre nos dias 25 e 26 do próximo mês e irá reunir profissionais, empresas e apaixonados pelo segmento 

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS