Com 70% dos espaços comercializados, feira do mercado pet aquece expectativa para edição de abril em Caxias

A um mês da abertura da 2ª edição da Pet Serra Summit, o evento que reúne profissionais, empresas e apaixonados pelo segmento, já está com 70% dos espaços comercializados — são 90 espaços no total.
A Pet Serra Summit ocorre nos dias 25 e 26 de abril, no Centro de Eventos da Festa da Uva, das 10h às 19h, com entrada gratuita.
A primeira edição, em abril de 2025, reuniu 60 expositores, mais de 200 marcas e público de mais de 12 mil visitantes. Interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone (54) 99678-3646.