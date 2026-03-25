Com 70% dos espaços comercializados, feira do mercado pet aquece expectativa para edição de abril em Caxias

Feira será no Centro de Eventos da Festa da Uva e terá entrada gratuita. Leandra Romani / Divulgação

A um mês da abertura da 2ª edição da Pet Serra Summit, o evento que reúne profissionais, empresas e apaixonados pelo segmento, já está com 70% dos espaços comercializados — são 90 espaços no total.

A Pet Serra Summit ocorre nos dias 25 e 26 de abril, no Centro de Eventos da Festa da Uva, das 10h às 19h, com entrada gratuita.

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