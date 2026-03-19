Com 40 mil garrafas numeradas, vinícola da Serra lança vinho comemorativo aos 95 anos 

Para celebrar os 95 anos de história, é claro que a Cooperativa Vinícola Aurora lançaria um vinho. O Aurora 95 Anos — Blend Histórico, composto por 51% cabernet sauvignon (safras 2021/2024), 32% merlot (safras 2021/2022) e 17% tannat (safra 2021).
Com 13% de teor alcoólico, a elaboração de todos os vinhos que compõem o corte passou por barricas de carvalho francês e americano por, pelo menos, 12 meses.
Foram elaboradas 40 mil garrafas numeradas, já à venda por R$ 129,90 no e-commerce e na loja da Aurora, em Bento Gonçalves. E a garrafa tem interatividade: no contrarrótulo, um QR Code leva a uma animação sobre a história da cooperativa.