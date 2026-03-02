Clube de saúde para adolescentes abre as portas em Bento Gonçalves e aposta em prevenção

Um serviço voltado exclusivamente à saúde de adolescentes passou a funcionar em Bento Gonçalves. O clube Evoluteen oferece acompanhamento médico e fisioterapêutico e atividades para estimular habilidades dos jovens, além de fortalecer vínculos familiares e promover saúde física e emocional.
O espaço foi idealizado por três profissionais que já trabalhavam com adolescentes e identificaram lacuna no atendimento direcionado a esse público na região: a médica pediatra Ângela Rech Cagol, o professor de Educação Física Luiz Dorigon e a fisioterapeuta Andressa Bresolin.
— A adolescência é uma fase em que o corpo e o cérebro ainda estão em pleno desenvolvimento. É quando se consolidam hábitos que vão impactar a saúde na vida adulta, desde alimentação e sono, até a forma de lidar com emoções e frustrações. Muitas vezes, o cuidado só acontece quando aparece uma dor ou um sintoma. Nós queremos atuar antes disso, promovendo prevenção, fortalecendo autoestima e ajudando o adolescente a construir bases físicas e emocionais mais saudáveis para o futuro — destaca Ângela.
O clube tem planos, a partir de R$ 700, com consultas, avaliações físicas, orientação nutricional, treino supervisionado e oficinas temáticas.
Mais informações: (54) 99474-4630.