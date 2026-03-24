Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Centro Tecnológico Randon amplia capacidade com nova acreditação do Inmetro; veja mais destaques

CTR passa a oferecer ensaios acreditados nas áreas de desempenho de freio, controle de estabilidade e sistemas avançados de assistência ao motorista

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS