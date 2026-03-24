Centro Tecnológico Randon amplia capacidade com nova acreditação do Inmetro; veja mais destaques

O Centro Tecnológico Randon (CTR) recebeu acreditação para testes de controle de movimentos da Coordenação-Geral de Acreditação, órgão do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
Com isso, o CTR passa a oferecer ensaios acreditados nas áreas de desempenho de freio, controle de estabilidade e sistemas avançados de assistência ao motorista.
Felicidade no ambiente de trabalho
Caxias sedia nesta quarta-feira (25) a 40ª edição do Encontro com o Conhecimento (ECC). Promovido pelo Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul (Sindaergs), o evento é gratuito e ocorre às 19h30min, no auditório da Universidade de Caxias do Sul (UCS).
O tema central do encontro é a felicidade no ambiente de trabalho e sua relação com as novas diretrizes da NR-1, norma que estabelece disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho.
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...de higiene pessoal e cuidados básicos foram recolhidos pelo NBA Park Gramado durante a campanha Morador Solidário. Parte dos donativos foi doada para o município mineiro de Ubá, atingido recentemento por enchentes.
O Lar de Idosos Maria de Nazaré, em Gramado, a Casa Vitória, o Centro Social Padre Franco e a Casa Lar, em Gramado, também foram beneficiados com as doações.
Abelhas
Monte Alegre dos Campos irá sediar no dia 31 um encontro da Emater sobre a importância das abelhas para a produtividade agrícola. O evento é gratuito e ocorre às 13h30min, no salão da Capela Nossa Senhora da Saúde.