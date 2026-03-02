Caxias do Sul e Colônia do Sacramento, no Uruguai, oficializam união para fortalecer o turismo

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Prefeito Adiló Didomenico, o diretor de Turismo do Departamento de Colônia do Sacramento, Martin Alvarez Ingold, e o secretário de Turismo de Caxias, Felipe Gremelmaier. Ariéli Ziegler / Agência RBS

Separadas por cerca de 1 mil quilômetros (e seus sotaques), Caxias do Sul e Colônia do Sacramento, no Uruguai, unem suas semelhanças e tornam-se cidades-irmãs. O projeto de lei que oficializa a união foi sancionado nesta segunda-feira (2) pelo prefeito Adiló Didomenico, no espaço da Secretaria Municipal de Turismo na Festa da Uva, com a presença do diretor de Turismo do Departamento de Colônia, Martin Alvarez Ingold.

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A ideia da parceria surgiu durante o Festuris, a Feira Internacional de Turismo de Gramado, em novembro passado. Alvarez e Felipe Gremelmaier, secretário de Turismo de Caxias, se encontraram e conversaram sobre a possibilidade, que avançou rapidamente. Similaridades como as produções vitivinícola, de queijos e de cerveja e o turismo esportivo motivaram a proposta.

— Temos a imigração europeia como algo em comum e a possibilidade de turismo o ano todo. Será um intercâmbio muito produtivo — disse Alvarez durante discurso.

— A primeira colheita da uva em Colônia foi em 1692. A gente se aproxima de uma cidade que vai nos ensinar muito. E nós vamos ensinar muito a eles — completou Felipe.

Um termo que reconhece a parceria entre as cidades também será assinado pelo prefeito de Colônia do Sacramento nos próximos dias.

Turistas de lá pra cá e vice-versa

O departamento de Colônia tem cerca de 3,5 mil leitos, sendo 2 mil em Colônia do Sacramento, sem contar as opções de Airbnb, que chegam perto de 3,5 mil, segundo Alvarez. A região recebe muitos turistas argentinos, que cruzam o Rio da Prata de barco.

A participação brasileira ainda é pequena (10% em fevereiro) no turismo de Colônia, por isso as autoridades querem intensificar a divulgação no Brasil. Se tornar cidade-irmã de Caxias é uma forma de atrair os vizinhos.

— O mercado brasileiro é muito importante para nós — destaca Alvarez.

Da mesma forma, Caxias quer atrair os uruguaios.

— Essa aproximação não é só com Colônia, é com o Uruguai. Queremos aproveitar os turistas que vêm para o RS, para que eles venham para Caxias também — ressalta Felipe.

Ação

Já está acertado que Caxias irá divulgar a meia-maratona de Colônia do Sacramento, marcada para 28 de junho, assim como Colônia irá divulgar a meia-maratona de Caxias, agendada para setembro.

"Perdemos tempo"

Durante a cerimônia de sanção do projeto que torna as duas cidades irmãs, o prefeito Adiló Didomenico lamentou o fato de que o turismo não tenha tido a devida atenção que merecia nos últimos anos. "Perdemos tempo", disse ele.

Primeira vez em Caxias

Alvarez está em Caxias pela primeira vez. Já esteve perto, em outras oportunidades: conhece Gramado e Bento Gonçalves, por exemplo. Conhece a fronteira e já visitou também Florianópolis, Garopaba, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.