Bazar solidário em Caxias do Sul terá mais de 20 mil peças de roupas de R$ 10 a R$ 70

Marque na agenda: a 6ª edição do Tricot & Caridade da Ballardin Malhas será no próximo dia 11 de abril, das 7h30min às 19h30min. Mais de 20 mil peças com preços entre R$ 10 e R$ 70 estarão à venda.
Neste ano, parte do valor arrecadado será destinado à Engenharia Solidária, ONG de proteção animal.
A iniciativa é realizada desde 2021 e já destinou cerca de R$ 80 mil para instituições beneficentes. Na edição passada, mais de 3 mil pessoas passaram pela fábrica da Ballardin.
A empresa fica no Travessão Solferino, 1512, bairro Cruzeiro.