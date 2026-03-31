Bazar solidário em Caxias do Sul terá mais de 20 mil peças de roupas de R$ 10 a R$ 70

Ballardin Malhas fica no bairro Cruzeiro. Sara Sgarabotto Chinelato / Ballardin Malhas / Divulgação

Marque na agenda: a 6ª edição do Tricot & Caridade da Ballardin Malhas será no próximo dia 11 de abril, das 7h30min às 19h30min. Mais de 20 mil peças com preços entre R$ 10 e R$ 70 estarão à venda.

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Neste ano, parte do valor arrecadado será destinado à Engenharia Solidária, ONG de proteção animal.

A iniciativa é realizada desde 2021 e já destinou cerca de R$ 80 mil para instituições beneficentes. Na edição passada, mais de 3 mil pessoas passaram pela fábrica da Ballardin.