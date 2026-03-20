Bassanesi viabilizou operação de locação da fábrica de R$ 50 milhões da Hyva em Caxias do Sul

A locação do imóvel para a nova fábrica da Hyva do Brasil em Caxias do Sul foi viabilizada pela imobiliária Bassanesi. A operação foi estruturada no modelo built to suit, formato em que o imóvel é desenvolvido sob medida para atender às necessidades específicas do locatário.
Além do aluguel, a Bassanesi participou de etapas estratégicas do projeto, como a identificação da área, a articulação com investidores e o acompanhamento do desenvolvimento do empreendimento, que teve início em fevereiro de 2025.
A nova unidade tem 17 mil metros quadrados de área construída e fica no Distrito Industrial. O investimento foi de mais de R$ 50 milhões.