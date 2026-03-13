"As coisas foram acontecendo": como Gabriele Piccoli se tornou empresária e hoje comanda casa de eventos em Caxias

Gabi também tem atuação em entidades da região. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Gabriele Piccoli, sócia da Don Claudino, de Caxias do Sul, é a entrevistada do podcast Caixa-Forte desta semana. Ela conta a trajetória empreendedora de mais de 20 anos.

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Gabi sempre acompanhou os pais e avós na empresa da família, a Granja Piccoli, e, em 2004, ingressou de fato no negócio, que se transformou em um restaurante e, depois, na casa de eventos que conhecemos hoje.

A empresária conta como foi essa transformação e também fala atuação na Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL), e no Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região (Segh) Uva e Vinho.

Além disso, fala dos desafios enfrentados por uma mulher empreendedora.

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A Don Claudino está passando por obras de ampliação e terá, ainda neste ano, um espaço maior para eventos. A área onde foi a expedição da vinícola (quando ela ainda estava em atividade) será transformada em um salão para encontros sociais e corporativos. A capacidade será de até 500 pessoas. A previsão de conclusão é junho.