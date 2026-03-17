Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Após assumir gestão de hospital em Guaíba, Círculo Saúde prevê reabertura da instituição neste semestre

Projeto de retomada do serviço foi lançado nesta segunda-feira (16). Serão feitos investimentos e ampliações progressivas ao longo de até 10 anos 

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS