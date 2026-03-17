Após assumir gestão de hospital em Guaíba, Círculo Saúde prevê reabertura da instituição neste semestre

Bem Medical Holding é a proprietária do hospital. Marcos Querotti / Divulgação

Fechado há cerca de quatro anos, o Hospital de Guaíba deve reabrir neste semestre. A previsão é do Círculo Saúde, que assumiu a gestão da instituição hospitalar em janeiro e lançou o projeto de retomada do serviço nesta segunda-feira (16). A Bem Medical Holding é a proprietária do hospital.

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Conforme o Círculo, serão feitos investimentos e ampliações progressivas ao longo de até 10 anos. As primeiras etapas incluem a reativação do pronto atendimento 24 horas e da unidade de emergência, além da implantação do Círculo 360 e a adequação de áreas para internação.