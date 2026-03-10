Agrale inicia exportações para o sudeste asiático com venda de Marruá para a Malásia

A Agrale firmou um contrato de venda de 208 unidades do modelo Marruá AM250 para a Malásia. Doze veículos já foram enviados e chegam ao destino em abril.
Os demais estão em produção na unidade 2 da Agrale, em Caxias, e serão entregues até o fim do ano. Essa é a primeira exportação da empresa caxiense para o sudeste asiático.
As viaturas serão usadas pelo Exército da Malásia. Elas atendem às aplicações definidas pelo cliente e a legislação local, incluindo sistema de direção RHD (right-hand-drive), ou seja, com volante no lado direito.