Agrale inicia exportações para o sudeste asiático com venda de Marruá para a Malásia

Modelo Marruá AM250 será usado pelo Exército da Malásia. Elisiane Oliveira / Divulgação

A Agrale firmou um contrato de venda de 208 unidades do modelo Marruá AM250 para a Malásia. Doze veículos já foram enviados e chegam ao destino em abril.

Os demais estão em produção na unidade 2 da Agrale, em Caxias, e serão entregues até o fim do ano. Essa é a primeira exportação da empresa caxiense para o sudeste asiático.

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