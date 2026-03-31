ABS-RS terá certificação nacional, concurso e atividades na Wine South America em maio

Abril começa nesta quarta-feira (1º), mas a Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul (ABS-RS) já esta de olho em maio. A entidade prepara uma programação intensa para o quinto mês do ano.

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Serão pelo menos quatro diferentes atividades direcionadas a quem quer saber mais sobre vinho: Certificação Nacional de Sommelier Pin Verde Amarelo, Concurso Melhor Sommelier do RS 2026, Jornada do Sommelier e Masterclasses ABS-RS.

O PIN Verde Amarelo é um atestado de expertise na sommellerie e será nos dias 11 e 12 de maio, em Bento Gonçalves. Na sequência, dias 11 e 13, serão realizadas as disputas para escolher o Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul.

Na manhã do dia 14, ocorre a Jornada do Sommelier, em programação paralela a Wine South America, em Bento. Além disso, durante os três dias de feira serão oferecidas quatro diferentes masterclasses no espaço exclusivo da ABS-RS no Fundaparque.

Como participar

A Certificação Nacional PIN Verde Amarelo e o Concurso de Melhor Sommelier do RS estão com inscrições abertas até o dia 4 de maio, no site absrs.com.br Para a Jornada do Sommelier os ingressos podem ser adquiridos no site winesa.com, até 9 de maio.