"A remuneração deixou de ser o único argumento", diz especialista que estará em evento em Caxias

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Wegener tem mais de 20 anos de experiência em estratégia de pessoas, governança e remuneração executiva. Arquivo pessoal / Divulgação

Remuneração é apenas o salário que você recebe pelo seu trabalho? Essa será uma das questões em debate na terceira edição do Meeting de Remuneração, evento promovido pela Associação Serrana de Recursos Humanos (ARH Serrana) na terça-feira (17).

Rodrigo Wegener, executivo com mais de 20 anos de experiência em estratégia de pessoas, governança e remuneração executiva, abordará o tema, mostrando que a remuneração pode ser não monetária também. O especialista conversou com a coluna e explicou o conceito. Confira:

O que é remuneração não monetária?

Quando a gente fala de remuneração ou de proposta de valor para o empregado, estamos falando de uma promessa, aquilo que as empresas costumam, especialmente no momento da atração, oferecer para as pessoas no sentido do que elas vão encontrar na empresa. A remuneração monetária é um fator crítico dessa decisão, normalmente, um fator central. É aquilo que normalmente as pessoas se sentem atraídas e é onde a maioria das empresas competem. Mas quando estamos falando de remuneração não monetária e de uma proposta de valor mais completa, que vem ganhando força nos últimos anos, temos falado de temas que tem a ver com o desenvolvimento das pessoas: o crescimento, o ambiente que essas pessoas vão encontrar dentro da empresa, qual é o desafio, qual é o momento estratégico dessa empresa, se é de crescimento acelerado, se é de estabilização, se é de busca por excelência. Estamos falando de um conjunto de atributos que, junto com a remuneração, vai dar clareza e permitir a essa pessoa decidir aceitar ou não a proposta. E para quem já está na empresa também entender se faz sentido permanecer, se realmente essa promessa está se concretizando no dia a dia.

Tem exemplos práticos de remuneração não monetária?

Tem uma série de coisas. Normalmente, são temas mais intangíveis. Estamos falando da qualidade da liderança, de reconhecimento, ou seja, como eu cresço na minha carreira. Isso é um valor percebido não monetário, mas que para muitas pessoas, especialmente aquelas de talento crítico, que sabem do seu valor, acabam não só pela remuneração fixa escolhendo onde querem estar. Estamos falando de flexibilidade, de cultura, de autonomia, de saber se ela realmente vai conseguir gerar impacto dentro da organização em relação a tamanho da autonomia, possibilidade de fazer coisas, de conexão com propósito. Existem também alguns fatores mais no sentido de experiência que algumas empresas acabam possibilitando: flexibilidade maior para algumas pessoas, reconhecimento por tempo de casa, possibilidade de participar de um evento.

Algum case para compartilhar? Algum exemplo que você implantou?

Trabalhei em uma instituição financeira e há alguns anos ela resolveu se digitalizar e mudar completamente a experiência do cliente, da forma de trazer novas experiências mais modernas, mais conectadas com o público. Tudo aquilo que gerava dor, você resolve hoje no digital. Hoje você vai na agência para fazer uma discussão de negócio, de investimento. Mas para que isso acontecesse, fomos obrigados a estruturar uma operação nova dentro da instituição e contratar muito rapidamente em torno de 500 pessoas de tecnologia. Um público muito diferente, muito escasso, especialmente no Rio Grande do Sul. Percebemos que a proposta de valor anterior, que já era legal, não era suficiente para competir por esses talentos. E não bastava só revisar a remuneração. Foi preciso repensar a experiência de trabalho e a promessa feita para esse novo grupo. Refizemos tudo isso, inclusive tomamos uma decisão de não trazer essas pessoas para o ambiente físico do banco. Criamos um novo ambiente dentro de uma universidade que se chamou plataforma digital, todo preparado para receber essas pessoas. Remodelamos a forma de abordar essas pessoas desde a contratação. Foi um processo muito mais rápido, mais dinâmico. Como explicar a remuneração, como fazer as pessoas crescerem mais rápido, porque a gente sabia que, talvez, no máximo em três anos essas pessoas não estariam mais conosco. Elas precisavam entrar, acelerar e isso teve que ser parte dessa promessa de valor e isso aconteceu. Conseguimos botar essa operação de pé e isso foi muito relevante para uma virada de chave. A remuneração continuou sendo importante, claro, mas deixou de ser o único argumento para essas pessoas e o fator de sucesso, o que fez a diferença foi realmente construir uma proposta mais completa.

Pequenas ações como dar folga no dia do aniversário podem funcionar?

É um conjunto de coisas, mas, sim. Tivemos transformações gigantes, como essa de ter que construir um ambiente muito mais informal. Imagina, no banco era um traje e essas pessoas não tinham. Então, era bermuda na sexta, chinelo, as pessoas podiam levar seu pet. Era uma área onde as pessoas descansavam e tinham acesso a jogos, podiam fazer um happy hour no final do dia. Tinha coisas muito mais estruturantes dentro dessa lógica de uma proposta de valor para essas pessoas. Era um público muito específico, normalmente jovens. Essas pessoas acabavam trabalhando muito mais por jornadas: faço esse projeto acontecer e depois vou buscar outro. Tinha coisas simples como ajustar o ponto. O gestor ajustava, você tinha que bater ponto, chegou uma época e a gente falou: "Olha, cada um ajusta o seu ponto, é muito mais barato e dá um uma sensação muito maior de autonomia". A gente dava folga no dia do aniversário. Tinha flexibilidade de trazer os filhos quando não tinha com quem deixar.

Serviço

O encontro também irá discutir modelos de contratação e macroeconomia, aspectos jurídicos e psicossociais da NR-1, feedback e conversas difíceis. Além de Wegener, estão confirmados Carlos Silva, Reinaldo Fernandes, Paula Guimarães, Juliana Guerra, Luiz Fernando Goedert, Lilia Barbosa e Jeisom Bechelin Lemos.