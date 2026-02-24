Vinícola de Vacaria aposta em sabores locais e novos roteiros para fortalecer o enoturismo na Serra; veja mais destaques

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Novas experiências foram incorporadas ao portfólio enoturístico da vinícola Campestre, de Vacaria, neste ano. São três degustações com diferentes rótulos e harmonizações com ingredientes regionais como bolinho de charque, bruschetta com queijo, tortinha de maçã e polenta com queijo serrano. Os valores variam de R$ 49 a R$ 119.

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Na visita guiada, são apresentados os bastidores da produção de vinhos e espumantes da Campestre. O roteiro também inclui degustação de cinco vinhos e espumantes e dura, em média, uma hora e meia. O valor é de R$ 85.

Além das novidades, a Campestre mantém outras vivências como a pisa da uva, almoço assinado pelo chef Tarso Sobral. Maios informações no site da vinícola.

Parceria

O lançamento da Chocopáscoa de Gramado 2026, nesta terça-feira (24), será no QG temático da Heróis da Pizza. A pizzaria é parceira oficial do evento.

Reconhecimento

Vicente Geremia, Lisandra Mazutti, da Agert e Paulo Geremia. Agert / Divulgação

O empresário Paulo Geremia, fundador do Di Paolo, recebeu o Troféu Microfone da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert). A distinção reconhece a contribuição ao empreendedorismo e à difusão de iniciativas que fortalecem o desenvolvimento regional e a comunicação no Estado.

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