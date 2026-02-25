Vinícola da Serra se inspira em tradição italiana e serve vinhos pela janela na Festa da Uva

Quem visita o Parque da Festa da Uva pode comprar e receber os vinhos da Nova Aliança pela janela. A atração é inspirada nas históricas "buchette del vino" da Itália, pequenas aberturas nas fachadas por onde as taças são servidas diretamente ao público.
A Janela do Vinho está instalada em uma das casas da Réplica de Caxias e oferece diversas opções, como Santa Colina Prosecco, Santa Colina Moscatel Rosé, Santa Colina Merlot Rosé e o Aliança Merlot. Além disso, o visitante pode optar pela Taça Surpresa.
Outros rótulos da Nova Aliança são vendidos no restaurante do garden.