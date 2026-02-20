Unimed Serra Gaúcha leva experiência do Hospital Lar e condições especiais de planos à Festa da Uva

Hospital Lar contempla procedimentos e atendimentos por meio de visitas presenciais e videochamadas. Fernanda Mondadori / Divulgação

O Hospital Lar é uma das atrações do estande da Unimed Serra Gaúcha na Festa da Uva. Em um espaço de 77 metros quadrados, no térreo do Centro de Eventos, o modelo de assistência hospitalar no domicílio é representado por um quarto cenográfico.

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Voltado a casos agudos de baixa complexidade, o Hospital Lar contempla procedimentos como medicação endovenosa, hidratação, curativos, radiografias e coleta de exames laboratoriais. Ao longo do atendimento, o médico acompanha o paciente por meio de visitas presenciais e videochamadas.

O estande também apresenta as novidades da Unipart Corretora de Seguros, empresa da holding da Unimed Serra Gaúcha. Além disso, há uma campanha com condições especiais de contratação do plano Unifácil.