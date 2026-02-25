Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias terá hotel na praia para sócios

Imagem mostra projeção de como ficará o hotel após a reforma. Paulo Pretz / Divulgação

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região terá um hotel para os sócios no litoral. Será no prédio do Brisa do Mar, no balneário Âncora, em Arroio do Sal. O estabelecimento foi adquirido pela entidade e se chamará Hotel do Trabalhador.

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O projeto será apresentado à imprensa no dia 6 de março, mas a coluna já antecipa alguns detalhes. A estrutura passará por reforma e deve estar pronta no próximo veraneio. Serão 97 quartos e uma estrutura que inclui, por exemplo, quadra de esportes e piscina.