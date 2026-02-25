Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias terá hotel na praia para sócios

Hospedagem contará com 97 quartos e áreas de lazer, com previsão de abertura para a próxima temporada de verão

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS