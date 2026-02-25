Senac de Caxias passará por reforma e ganhará mais um prédio

A atual estrutura do Senac de Caxias do Sul, localizada na Avenida Júlio de Castilhos, passará por uma ampla reforma e terá novos laboratórios de informática, além de espaço destinado para área da saúde (o que ainda é surpresa). As intervenções devem começar em abril.

O Senac também ganhará mais um prédio. A nova edificação abrigará a escola de turismo, hospitalidade e gastronomia. Ela será construída no estacionamento inferior do Senac. A expectativa é que o novo prédio esteja pronto no segundo semestre de 2027.

As informações foram antecipadas pela diretora do Senac Caxias, Denise Sefrin, em encontro com a imprensa nesta quarta-feira (25) no espaço da Fecomércio na Festa da Uva.