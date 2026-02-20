Rede ATP amplia negócios, entra na manipulação veterinária e mira nova unidade na Serra

Daiane e Diego estão à frente da ATP. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Diego Scopel e Daiane Canal, da ATP, rede caxiense que engloba loja de suplementos e farmácia de manipulação, são os entrevistados do podcast Caixa-Forte desta semana. A marca surgiu há 15 anos como varejo e em 2018 abriu a primeira farmácia.

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Nesta conversa, eles falam dos investimentos recentes, como a ampliação da atuação. Desde o ano passado, também trabalham com manipulação veterinária. Além disso, lançaram uma linha de cosméticos em alusão à Festa da Uva.

Diego e Daiane falam ainda dos planos de expansão, que incluem abertura de unidade em Flores da Cunha e ampliação dos negócios em Porto Alegre.

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