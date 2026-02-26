Marcopolo bate recorde pelo quarto ano e cresce com força no mercado internacional

Receita líquida consolidada foi de R$ 9,06 bilhões em 2025. Marcopolo / Divulgação

A Marcopolo atingiu uma receita líquida consolidada de R$ 9,06 bilhões em 2025, crescimento de 5,4% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido de R$ 1,23 bilhão. É o quarto ano consecutivo que a empresa conquista resultados recordes.

Conforme anúncio feito nesta quinta-feira (26) pela companhia, as receitas provenientes do mercado externo foram o grande destaque do ano. As exportações a partir do Brasil cresceram 31,1%, totalizando R$ 1,14 bilhão, enquanto a receita das unidades fabris no exterior aumentou 32,3%, alcançando R$ 2,96 bilhões.

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Os negócios internacionais representaram, no total, 45,4% da receita líquida total da Marcopolo; em 2024, foram registrados 36,3%. Ainda segundo a empresa, a produção consolidada de 2025 totalizou 15.024 unidades, volume próximo das 15.289 unidades fabricadas em 2024.

Lançamento de novos modelos na Busworld, avanços na produção dos ônibus G8 na África do Sul, China e México e a primeira exportação da Marcopolo Rail para o Chile são pontos que ilustram o bom ano da companhia caxiense.

A projeção para 2026 é de recuperação gradual do mercado brasileiro a partir do segundo semestre, impulsionada pela expectativa de redução nas taxas de juros. A Marcopolo espera ampliar as entregas de veículos com propulsões alternativas e dar continuidade a programas governamentais como o Caminho da Escola (a tomada de preços para o programa está prevista para 6 de março) e entregas para o Ministério da Saúde.

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As operações internacionais, responsáveis pelo bom desempenho em 2025, seguem como pilar estratégico. A Marcopolo tem, por exemplo, uma carteira de pedidos robusta na Austrália, que inclui grande volume de ônibus elétricos.