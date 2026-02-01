Marca de Gramado expande atuação com abertura de restaurante em beach club de alto padrão no litoral gaúcho

Restaurante Casa Lugano Al Mare fica no beach club do Brávia Marina. Clauber Maciel / Divulgação

A Casa Lugano acaba de inaugurar uma nova operação, desta vez no Litoral Norte. O restaurante Casa Lugano Al Mare fica no beach club do Brávia Marina, condomínio náutico de alto padrão localizado à beira-mar de Atlântida, em Xangri-Lá.

O cardápio do empreendimento foca em pratos à base de peixes, frutos do mar e carnes, adaptados à proposta de um ambiente praiano, e com horário de funcionamento das 11h30min às 23h30min.

Conforme Guilherme Luz, proprietário da Casa Lugano, a expansão era avaliada há algum tempo pelo grupo.

— Buscávamos uma operação que dialogasse com nossos valores e com a experiência que oferecemos ao público. O Brávia reúne planejamento, segurança e visão de longo prazo, o que nos deu confiança para estruturar essa nova etapa da Casa Lugano — explica.