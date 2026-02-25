Marca de chocolates da Serra lança linha de Páscoa com novidades gourmet e coleções infantis temáticas

Coleção Planeta Unicórnio. Florybal / Divulgação

A Páscoa da Florybal tem novidades para todas as idades. Para os adultos, a empresa lançou um ovo de 180 gramas recheado Creme Brullet, que passa a integrar a linha gourmet da marca da Serra.

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Para as crianças tem a coleção Planeta Unicórnio com ovos acompanhados de personagens surpresa, em sete modelos diferentes e também a linha Território dos Dinos, que reforça a identidade jurássica do Parque Terra Mágica Florybal, em Canela.