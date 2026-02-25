Marca de chocolates da Serra lança linha de Páscoa com novidades gourmet e coleções infantis temáticas

A Páscoa da Florybal tem novidades para todas as idades. Para os adultos, a empresa lançou um ovo de 180 gramas recheado Creme Brullet, que passa a integrar a linha gourmet da marca da Serra.
Para as crianças tem a coleção Planeta Unicórnio com ovos acompanhados de personagens surpresa, em sete modelos diferentes e também a linha Território dos Dinos, que reforça a identidade jurássica do Parque Terra Mágica Florybal, em Canela.
Outro destaque é a Cesta Diversão, que reúne chocolates e uma pelúcia variada. A linha Fofura também chega com novidades, oferecendo versões de cesta e ovo de chocolate acompanhados de bolsa e estojo fashion.